Лавров: торгово-экономические связи с Узбекистаном развиваются

Торгово-экономические связи России и Узбекистана развиваются, намечены пути их расширения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде.
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