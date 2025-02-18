Деньги на ветер. 5 блюд, которые шеф-повар никогда не закажет в ресторане

Рестораны стремятся удивить россиян оригинальными блюдами и изысканными подачами. При изучении меню у обывателей разбегаются глаза, а вот опытные эксперты ресторанного бизнеса знают, на что смотреть, а от чего отказаться.
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