685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 Ургант побил сдавшую позиции Пугачеву Исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование мнения россиян на тему того, кому из знаменитостей они больше доверяют.