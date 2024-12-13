Орнитолог Яновский объяснил отсутствие снегирей в Новосибирске

Жители Новосибирска заявляют, что увидеть нынешней зимой снегиря — большая редкость. Горожане предполагают, что краснопузые пернатые покинули столицу Сибири из-за высокого уровня загрязнения воздуха и отсутствия кормовой базы.
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