О сражениях и полководцах. У нас великая история, её надо помнить

Международная патриотическая историко-просветительская акция «Диктант Победы» 26 апреля прошла в шестой раз на более чем 26 тысяч площадок в России и за рубежом, в том числе в 17 тысячах школ и колледжей страны.
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