"Москва показала. Мир увидел. Бог с нами": Константин Малофеев назвал Общемосковский крестный ход исповеданием веры и единства

Сегодня Москва стала центром духовного единения. Десятки тысяч верующих прошли более шести километров от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.
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