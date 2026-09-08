Китай продает американские облигации и покупает золото

Доля Китая в казначейских облигациях США вернулась к уровню 2001 года. В августе Банк Китая увеличил покупки золота несмотря на существенный рост цен.
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