Джигурда назвал истинную причину отъезда Анисиной из России в 2014 году

Джигурда рассказал об отъезде Анисиной во Францию из-за угроз их семье Актер Никита Джигурда рассказал в интервью news, что его жена, олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина уехала с детьми во Францию в 2014 году после того, как он поддержал Донбасс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии