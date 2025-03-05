Джигурда назвал истинную причину отъезда Анисиной из России в 2014 году

Джигурда рассказал об отъезде Анисиной во Францию из-за угроз их семье Актер Никита Джигурда рассказал в интервью news, что его жена, олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина уехала с детьми во Францию в 2014 году после того, как он поддержал Донбасс.