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«Ак Барс» бүген үз бозында «Трактор»ны кабул итә

«Татнефть арена» бозында бүген «Ак Барс» һәм Чиләбе «Трактор»ы арасында Континенталь хоккей лигасы даими чемпионаты матчы узачак.

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