На Краснодарский край надвигаются дожди

В воскресенье вечером, 12 мая, ожидается гроза.В столице Кубани сегодня, 12 мая, переменная облачность.
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