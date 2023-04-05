Поражения «Спартака» и «Динамо» в Кубке России, погиб отец Мичкова, 400 млн евро в год для Месси, Смолов грубит журналисту, Юран в «Пари НН», Овечкин не попал в плей-офф и другие новости

Утро доброе! Приправим начало дня нашим дайджестом и сонливость как рукой снимет ☀️ 1. «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выбыл в нижнюю сетку.
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