Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    конечно засветятся а если еще и выиграют - получат премиальные«Зенит» оторвался...
  • Лена Мисько
    Рада, что вовремя включила. Ровно чтобы увидеть эту красоту от Родри. Мне везёт на такие моменты ;)Холанд против «Ба...
  • КузнецовВВ
    это будет самое верное решение.«Зенит» оторвался...

Поражения «Спартака» и «Динамо» в Кубке России, погиб отец Мичкова, 400 млн евро в год для Месси, Смолов грубит журналисту, Юран в «Пари НН», Овечкин не попал в плей-офф и другие новости

Поражения «Спартака» и «Динамо» в Кубке России, погиб отец Мичкова, 400 млн евро в год для Месси, Смолов грубит журналисту, Юран в «Пари НН», Овечкин не попал в плей-офф и другие новости

Утро доброе! Приправим начало дня нашим дайджестом и сонливость как рукой снимет ☀️ 1. «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выбыл в нижнюю сетку.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх