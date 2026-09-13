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Депутат бундестага усомнился в способности Фридриха Мерца провести экономические реформы в Германии

Депутат бундестага усомнился в способности Фридриха Мерца провести экономические реформы в Германии

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Флориан Эст поставил под сомнение возможность канцлера ФРГ Фридриха Мерца провести масштабные экономические реформы в стране.

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