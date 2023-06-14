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В Хабаровском крае уничтожили 100 литров контрафактного алкоголя

В Хабаровском крае уничтожили 100 литров контрафактного алкоголя

В Ванинском районе Хабаровского края сотрудники органа принудительного исполнения передали конфискованный алкоголь на уничтожение.

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