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Царьград

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ВСУ нанесли удар дронами по дому главы УИК в Запорожье

ВСУ нанесли удар дронами по дому главы УИК в Запорожье

15 сентября в Запорожье дроны атаковали дом Елены Астаниной, главы УИК № 394, приведя к её гибели. Заместитель губернатора Сергей Обертас заявил, что это была целенаправленная атака.

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