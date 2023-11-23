Как часто вам приходилось принимать нестандартные решения в сложных жизненных ситуациях? Я это к тому, что… а мы, жители России, в состоянии ли осознать то, чем занято наше государство в настоящий момент? Я и СВО имею ввиду, и внешнюю политику, и внутреннюю.
Доходное дело
Комментарии
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Лев Сивохин
Вопросов много, но выход один выстоять в этой борьбе с западом. А для этого надо четко показать народу, что вместо разбойного капитализма строится общество справедливости- социализм на новом уровне. Тогда будет мощная поддержка со стороны народа.
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18 час.
Иван Агеев
Поддержка со стороны народа уже есть, и немалая. Люди ведь не дураки, понимают, что к чему...
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15 час.
Александр
Может хватит "измов"? Они к справедливости отношения не имеют.
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13 час.
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