Доходное дело

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Лев Сивохин
Вопросов много, но выход один выстоять в этой борьбе с западом. А для этого надо четко показать народу, что вместо разбойного капитализма строится общество справедливости- социализм на новом уровне. Тогда будет мощная поддержка со стороны народа.
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18 час.
Иван Агеев
Поддержка со стороны народа уже есть, и немалая. Люди ведь не дураки, понимают, что к чему...
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15 час.
Александр
Может хватит &quot;измов&quot;? Они к справедливости отношения не имеют.
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13 час.

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