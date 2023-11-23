Доходное дело

Как часто вам приходилось принимать нестандартные решения в сложных жизненных ситуациях? Я это к тому, что… а мы, жители России, в состоянии ли осознать то, чем занято наше государство в настоящий момент? Я и СВО имею ввиду, и внешнюю политику, и внутреннюю.