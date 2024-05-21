Инвесторы сталкиваются с проблемами при конвертации «старых» ИИС в ИИС-3

Российские брокеры столкнулись с отсутствием нормативных актов и пояснений от Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС) для полноценного запуска процедур конвертации индивидуальных инвестиционных счетов «старого типа» — ИИС-1 и ИИС-2 — в ИИС «нового типа», то есть ИИС-3, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на компании и регуляторов.