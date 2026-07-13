Алиса Метелина предупредила о вреде тренда "бежевых мам" для детей

Семейный психолог Алиса Метелина указывает на опасность тренда "бежевых мам" для детей. Минималистичный стиль в одежде и игрушках может пагубно влиять на развитие речи и мышления, говорится в письме Минпросвещения РФ.
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