Самая большая проблема США не в том, что там десятки триллионов долларов долга. В Японии еще больше Когда Штаты упрутся в потолок, на самом деле не знает никто Несмотря на то, что экономика США увеличится на 3,1−3,2% в 2024 году, она страдает от достаточно большого количества проблем, включая огромный госдолг, дефицит внешней торговли и дефицит платежного баланса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.