Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Самая большая проблема США не в том, что там десятки триллионов долларов долга. В Японии еще больше

Самая большая проблема США не в том, что там десятки триллионов долларов долга. В Японии еще больше

Самая большая проблема США не в том, что там десятки триллионов долларов долга. В Японии еще больше Когда Штаты упрутся в потолок, на самом деле не знает никто Несмотря на то, что экономика США увеличится на 3,1−3,2% в 2024 году, она страдает от достаточно большого количества проблем, включая огромный госдолг, дефицит внешней торговли и дефицит платежного баланса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Это не долг, если его никто не собирается возвращать.
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6 час.
Юрий Ильинов
Это кража.
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5 час.

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