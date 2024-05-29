Меркурис: визит короля Бахрейна в РФ ослабит влияние США на Ближнем Востоке

Дружественный визит короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифа в Москву знаменует масштабные перемены, которые ослабят влияние США на Ближнем Востоке, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
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