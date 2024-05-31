В Архангельск вернулся «Поезд Победы»

До 2 июня жители и гости города вновь могут посетить уникальный иммерсивный музей.Оказавшись в Поезде Победы, мы видим, как мирная картина советской жизни сменяется тревогой — перед нами предстают первые признаки самой страшной войны в истории Отечества.
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