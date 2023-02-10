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Камила Валиева: «Номер «Уэнсдэй» я попросила поставить мне. Не ожидала, что он зайдет прям настолько, но это очень-очень круто»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о показательном номере после чемпионата России в Красноярске, когда она выступила в образе Уэнсдэй Аддамс.

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