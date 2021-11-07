Герман Греф назвал главную причину энергокризиса в Европе

Главными причинами энергетического кризиса с европейских странах, который не утихает всю вторую половину 2021 года, являются сокращение производства возобновляемой энергии, а также серьёзное обострение глобальной конкуренции за энергоносители.
Главными причинами энергетического кризиса с европейских странах, который не утихает всю вторую половину 2021 года, являются сокращение производства возобновляемой энергии, а также серьёзное обострение глобальной конкуренции за энергоносители.
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