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Герман Греф назвал главную причину энергокризиса в Европе

Герман Греф назвал главную причину энергокризиса в Европе

Главными причинами энергетического кризиса с европейских странах, который не утихает всю вторую половину 2021 года, являются сокращение производства возобновляемой энергии, а также серьёзное обострение глобальной конкуренции за энергоносители.

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