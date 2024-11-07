❗️⚡️Новая администрация Трампа может предложить Киеву отказаться от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет в обмен на поставки оружия.
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❗️⚡️Новая администрация Трампа может предложить Киеву отказаться от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет в обмен на поставки оружия.