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Тульские новости

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Миляев поддерживает «Арсенал» в матче против «Спартака»: тульская команда ведёт 2:0

Миляев поддерживает «Арсенал» в матче против «Спартака»: тульская команда ведёт 2:0

На матче 13-го тура Первой лиги «Арсенал» из Тулы повёл в счёте 2:0 благодаря голам Тимура Мелекесцева и Артёма Бирюкова.

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