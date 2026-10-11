Прокуратура изъяла у новосибирцев активы на 119 млн рублей

За 2024–2026 годы по искам прокуроров Новосибирской области в доход государства обращено 41 объект — недвижимость, транспорт и деньги общей стоимостью 119,1 млн рублей, владельцы которых не смогли подтвердить законность доходов на их приобретение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему Армения не...
- Срочный сбор в Кр...
- Украина станет со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым