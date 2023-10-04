Медведев: в ЕС верят, что Украина просуществует до 2030 года

СК Сергей Ковалев "обещать не значит жениться". не я сказал. но суть понятна. кружевные трусы тоже можно обещать. году, эдак, в 2040м. на а чО? - там либо ишак, либо падишах... опять повторяю прописные... что делать, все уже сказано до нас...

Файруза Насырова Халиуллина они же существовали и пускали корни во все сферы 70 лет, а где гарантия дальше как будет???показывают же по телику, там детей воспитывают с детского сада и школах,