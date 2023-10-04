Евросоюз допускает вступление Украины в объединение к 2030 году. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: в ЕС верят, что Украина просуществует до 2030 года
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
"обещать не значит жениться". не я сказал. но суть понятна. кружевные трусы тоже можно обещать. году, эдак, в 2040м. на а чО? - там либо ишак, либо падишах... опять повторяю прописные... что делать, все уже сказано до нас...
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20 час.
Файруза Насырова Халиуллина
они же существовали и пускали корни во все сферы 70 лет, а где гарантия дальше как будет???показывают же по телику, там детей воспитывают с детского сада и школах,
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19 час.
Владимир Терентьев
Евросоюзу самому дожить до 2030 года надо еще очень сильно постараться.
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15 час.
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