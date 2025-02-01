Ничто так не дополняет гостиную и не придает уюта, как правильное освещение

﻿﻿Квартира в Москве. Проект инициирован Ривой Кац. Освещение — важная часть любого интерьера. Мягкое освещение способно создать уютную и даже интимную атмосферу, яркие лампы над произведениями искусства помогут раскрыть их всю прелесть, а старинные настольные лампы сами по себе станут необычным украшением гостиной.