На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за жары до 39 градусов

На территории Краснодарского края объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в северной части региона температура воздуха может подняться до 39 градусов.
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