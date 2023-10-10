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    Он верховный главнокомандующий???Кадыров готов отп...

Командующие польской армии подали в отставку

Командующие польской армии подали в отставку

ВАРШАВА (ИА Реалист). Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак и командующий оперативным штабом генерал Томаш Пиотровский подали в отставку, сообщает издание Rzeczpospolita.

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