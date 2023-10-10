Командующие польской армии подали в отставку

ВАРШАВА (ИА Реалист). Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак и командующий оперативным штабом генерал Томаш Пиотровский подали в отставку, сообщает издание Rzeczpospolita.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии