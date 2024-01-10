После арктического мороза в Швеции температура поднялась на 50 градусов

Во вторник утром в городе Никкалуокта на севере Швеции была зафиксирована температура +8,3°C. Однако 5 января температура здесь была -42,9°C, а это означает, что всего за четыре дня термометры показали впечатляющий скачок более чем на 51 градус Цельсия.
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