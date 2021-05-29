Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

«Я на пляже». Дрэймонд Грин отреагировал на просьбу призвать Кавая переходить в «Голден Стэйт»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на пожелание одного из пользователей твиттера склонить звезду «Клипперс» Кавая Ленарда к переходу в клуб из Сан-Франциско.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх