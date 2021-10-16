Извержение на Ла Пальма перешло в драматическую фазу

Вчера, 15 октября 2021-го года, где-то во второй половине дня года вулкан Кумбре-Вьеха, продолжающий свое извержение на острове Ла Пальма, внезапно прекратил свою работу – перестала течь лава и землетрясений не было около трех часов, как минимум.