Мир пристрастен

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Извержение на Ла Пальма перешло в драматическую фазу

Извержение на Ла Пальма перешло в драматическую фазу

  Вчера, 15 октября 2021-го года, где-то во второй половине дня года вулкан Кумбре-Вьеха, продолжающий свое извержение на острове Ла Пальма, внезапно прекратил свою работу – перестала течь лава и землетрясений не было около трех часов, как минимум.

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