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Котопёс недели: кот Базилио и пёс Вольт ждут встречи со своими хозяевами

Котопёс недели: кот Базилио и пёс Вольт ждут встречи со своими хозяевами

Два суперпитомца примут участие в выставке-пристройстве «Ёлка дарящих надежду» уже в эти выходные. фото: фонд «Дарящие надежду»Мы никогда не устанем повторять, что из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.

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