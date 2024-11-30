Котопёс недели: кот Базилио и пёс Вольт ждут встречи со своими хозяевами

Два суперпитомца примут участие в выставке-пристройстве «Ёлка дарящих надежду» уже в эти выходные. фото: фонд «Дарящие надежду»Мы никогда не устанем повторять, что из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.
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