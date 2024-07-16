Новости боев под Торецком: пригород под контролем, молниеносный темп штурмовиков

Украинские каналы в панике. Отмечается. Что штурмовики России идут стремительным темпом. Группировка войск "Центр" завершает разгром ВСУ в пригороде Торецка (Дзержинска), выходя непосредственно к кварталам города.
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