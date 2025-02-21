📹❗️Промо-видео высокомобильной модификации ПТРК "Корнет-ЭМ" с глубоко модернизированной выносной дистанционно управляемой пусковой установкой 9П163М-1, оснащённой приводами азимутального и угломестного доворота, проводным каналом управления, а также проводными "видеолинками" (каналами передачи видеоизображения), предназначенного для передачи видеоизображения со штатного обзорного ТВ / тепловизионного модуля для поиска целевых объектов и с прицела 1ПН79М "Метис-2" (либо более современного аналога).