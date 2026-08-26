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Секс и брак во время Великого переселения народов: что историки знают о личной жизни готов, вандалов и гуннов

Секс и брак во время Великого переселения народов: что историки знают о личной жизни готов, вандалов и гуннов

Тацит называл германцев образцом добродетели, а Аммиан Марцеллин — дикарями без чувства меры. Разница в оценках — не случайность: у готов, вандалов и гуннов не было своей письменности, и вся их личная жизнь дошла до нас через чужие, часто пристрастные глаза.

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