Секс и брак во время Великого переселения народов: что историки знают о личной жизни готов, вандалов и гуннов

Тацит называл германцев образцом добродетели, а Аммиан Марцеллин — дикарями без чувства меры. Разница в оценках — не случайность: у готов, вандалов и гуннов не было своей письменности, и вся их личная жизнь дошла до нас через чужие, часто пристрастные глаза.