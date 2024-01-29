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Генерал Бижев указал, кто снабжает ВСУ данными о расположении российских систем ПВО

Бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России по вопросам Объединенной системы противовоздушной обороны генерал-лейтенант Айтеч Бижев поделился с изданием “Московский комсомолец” своими размышлениями о том, как беспилотный летательный аппарат Украины смог долететь до важного завода в Ярославле.

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