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Ираола про 2:2 с «Ноттингемом»: «Ничья дома – это не очень хорошо. Мне понравился 2-й тайм, но «Ливерпуль» не смог завершить камбэк и набрать три очка, это разочаровывает»

Андони Ираола подвел итоги матча с « Ноттингем Форест » (2:2) во 2-м туре АПЛ . «Я думаю, все довольно очевидно: первый тайм у нас был слабым.

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