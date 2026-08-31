Дамир Фаттахов: День города объединил семьи, предприятия и всех бугульминцев

Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов поблагодарил жителей и гостей города за участие в праздновании Дня города, Дня Республики Татарстан и Дня нефтяника.
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