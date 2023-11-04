FT: Ливан прокомментировал заявление «Хезболлы» о войне с Израилем

Иллюстрация: Уван Мыср Сегодня07:00 В настоящее время Ливан на фоне конфликта в секторе Газа не готов к началу крупномасштабной войны, сообщила Financial Times со ссылками на ливанских представителей, комментируя видеообращение лидера базирующейся в Ливане военизированной группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.