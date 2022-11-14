Молотый кофе против зернового: есть ли принципиальная разница

Молотый кофе сейчас купить легко. Но стоят ли своих денег его дорогие виды или можно смело экономить? СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Дорогой, со специями, попкорном или дешевый зерновой: какой кофе самый вкусный Специалисты молотый кофе обычно не очень жалуют.