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Молотый кофе против зернового: есть ли принципиальная разница

Молотый кофе против зернового: есть ли принципиальная разница

Молотый кофе сейчас купить легко. Но стоят ли своих денег его дорогие виды или можно смело экономить? СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Дорогой, со специями, попкорном или дешевый зерновой: какой кофе самый вкусный Специалисты молотый кофе обычно не очень жалуют.

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