В Канске автопогрузчик задавил подростка на лесопилке

Подросток упал под колеса автопогрузчика на лесопилке в Канске Красноярского края. Утром пострадавший умер от травм, и следователи возбудили уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
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