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Исследование ученых РФ показало наличие в листьях облепихи компонента от рака

Исследование ученых РФ показало наличие в листьях облепихи компонента от рака

Российские ученые получили новые данные о противоопухолевых свойствах природного соединения казуариктина, обнаруженного в листьях облепихи.

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