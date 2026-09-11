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Директор ФСИН: 16 граждан США отбывают наказание в российских колониях

Директор ФСИН: 16 граждан США отбывают наказание в российских колониях

В российских колониях содержатся 16 граждан США. Об этом рассказал директор ФСИН Аркадий Гостев на XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ в Казани, сообщает «Интерфакс».

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