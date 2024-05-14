В Бразилии ожидается худший урожай апельсинов за последние три десятилетия

Бразилия, крупнейший в мире экспортер апельсинового сока, получит в этом году самый низкий урожай за последние 36 лет после того, как засуха сильно повлияла на урожай, сообщает компания Fundecitrus, занимающаяся исследованиями рынка.
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