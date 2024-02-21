Кого «выкинуть» из НАТО?

Natalija Osminina

У США трещат штаны в растяжке: "хотят и рыбку съесть и... ". Они хотят ограбить Европу, высосать из нее всю индустрию, тем самым решить сразу 2 проблемы- и самим подпитаться и конкурента уничтожить. При этом они еще требуют с ЕС оплаты НАТО)) И 2% тут вообще ни при чем. Если страны ЕС будут разорены, то копейки от их копеечного ВВП не оправдают затрат на нужды НАТО. Это во-первых. Во-вторых, США находятся еще в одной растяжке- между беднеющей ( причем благодаря им же)) Европой и богатыми Индотихоокеанскими рынками, где хозяйничает Китай. Пора уже кушать рынки Китая. А для этого сниматься с Европы. И третье самое главное, что хотят скрыть США, придумывая предлоги для ухода с ЕС (хотя и реальные, но второстепенные) - это то, что пора выполнять требование Путина за 17 декабря 2021 года и отводить НАТО на состояние 1997 год.