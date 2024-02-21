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Кого «выкинуть» из НАТО?

Кого «выкинуть» из НАТО?

Сенатор США Линдси Грэм назвал критерии США предлагают разгонять НАТО – причём делает это уже не Трамп! Вот мы и дожили до этого восхитительного момента, когда одно за другим осуществляют события, которых раньше даже представить было нельзя.

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Комментарии
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Natalija Osminina
У США трещат штаны в растяжке: &quot;хотят и рыбку съесть и... &quot;. Они хотят ограбить Европу, высосать из нее всю индустрию, тем самым решить сразу 2 проблемы- и самим подпитаться и конкурента  уничтожить. При этом они еще требуют  с ЕС оплаты НАТО)) И 2% тут вообще ни при чем. Если  страны ЕС будут разорены, то копейки от их копеечного ВВП  не оправдают затрат на нужды НАТО. Это во-первых. Во-вторых, США находятся еще в одной растяжке- между беднеющей ( причем благодаря им же)) Европой и богатыми Индотихоокеанскими рынками, где хозяйничает Китай. Пора уже кушать  рынки Китая. А для этого сниматься с Европы. И третье самое главное, что хотят скрыть США, придумывая предлоги для ухода с ЕС (хотя и реальные, но второстепенные) - это то, что пора  выполнять требование Путина за 17 декабря 2021 года и отводить НАТО на состояние 1997 год.
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3 час.
Лиза
Выкидыши из НАТЫ))))
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3 час.
Владимир
Кого выкинут из Нато... наверное будет Польша....
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58 мин.

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