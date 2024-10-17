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Царьград

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РБК: Украина предложила Азербайджану "мёртвую" схему с заменой русского газа

РБК: Украина предложила Азербайджану "мёртвую" схему с заменой русского газа

Киев хочет поставлять газ в Европу по новой схемеВ конце этого года истекает срок действия контракта, заключённого 5 лет назад Москвой и Киевом по поводу транзита газа.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Азерам вообще то не до Хохляндии с ее заморочками да и без нее газ и так нормально подается, так что  пока в пролете Укропы...
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