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Мировое обозрение

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Экс-премьер Словакии Мечиар заявил о поражении Украины в конфликте

Экс-премьер Словакии Мечиар заявил о поражении Украины в конфликте

Бывший премьер-министр Словакии Владимир Мечиар выступил с жесткой оценкой перспектив Киева, заявив, что Украина уже проиграла в конфликте и не сможет вернуть предоставленные Западом кредиты.

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