СК возбудил дело о теракте после гибели главы УИК на Запорожье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после гибели председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Цыгане и гроб с д...
- ВЕ Госдума миллиарде...
- От Райкина до "пя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым