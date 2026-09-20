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Центр разведки, заводы и другие объекты: в Минобороны рассказали о ночном ударе по Киеву

Центр разведки, заводы и другие объекты: в Минобороны рассказали о ночном ударе по Киеву

В ночь на 20 сентября российские военные нанесли удары по объектам, используемым украинскими силами, в Киеве и Киевской области.

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